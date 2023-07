I Am Groot - kiedy premiera 2. sezonu? Jest szansa na zaskakujące cameo

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiły się nowe ekscytujące informacje na temat 2. sezonu animacji I Am Groot, która opowiada o przygodach najmniejszego członka Strażników Galaktyki. Wygląda na to, że produkcja może powrócić na Disney+ jeszcze w tym roku. Co więcej, jest szansa na to, że Groot będzie mieć ciekawego gościa z innego animowanego serialu MCU. Zobaczcie sami.

Kim jest Groot w MCU? Reżyser o związku postaci z bohaterem jedynki

I Am Groot - kiedy premiera 2. sezonu?

The Cosmic Circus poinformowało, że Marvel chce wypuścić 2. sezon serialu animowanego I Am Groot we wrześniu 2023 roku. Prawdopodobnie wszystkie odcinki zostałyby wtedy opublikowane naraz.

Co więcej, według doniesień w 2. sezonie ma pojawić się zaskakujące cameo: ponoć Jeffrey Wright ma powrócić w roli Watchera, którego zagrał w serialu What If...? z MCU. Jeśli tak się stanie, to fani będą mogli mieć szansę na zobaczenie bohatera w trochę innej odsłonie niż zazwyczaj. W końcu grafika w I Am Groot jest o wiele bardzie realistyczna, niż we wspomnianej animacji.

Będziecie oglądać 2. sezon I Am Groot? A może czekacie na inny serial MCU? Dajcie znać.

