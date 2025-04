fot. materiały prasowe

Stacja Fox dokonała bezprecedensowego zamówienia na nowe seriale animowane od 20th TV Animation. Po cztery nowe sezony dostali Simpsonowie, Głowa rodziny, Bob's Burgers oraz Amerykański tata, który po 11 latach wraca do stacji Fox. Dzięki tej "megaanimacyjnej umowie" z Disney TV Studios, nad którą pracowano od miesięcy, stacja umocni swój status czołowego dostawcy animacji dla dorosłych.

Fox zamawia nowe sezony animacji - szczegóły

Wszystkie cztery animowane seriale komediowe będą emitowane do sezonu telewizyjnego 2028-2029, ale ten termin nie jest z góry narzucony i może ulec zmianie. Po prostu odpowiada on długości czasu trwania umowy Fox z serwisem streamingowym Hulu współpracującym z Disneyem, która obowiązuje do 2029 roku.

Według źródeł, wszystkie nowe sezony Simpsonów, Głowy rodziny, Bob’s Burgers i Amerykańskiego taty będą liczyć po 15 odcinków. To mniej niż zwykle, bo do tej pory raczej trwały po 22 epizody, ale obecnie taki jest trend w telewizji, aby serie były krótsze ze względu na harmonogram prac oraz względy finansowe. Podobno opłaty licencyjne za odcinek powracających seriali pozostaną takie same, co obecnie rzadko się zdarza.

Według doniesień Deadline wciąż mają powstawać świąteczne odcinki specjalne Simpsonów oraz Głowy rodziny. Dodajmy, że z powodu pożarów w Los Angeles, nastąpiło opóźnienie w zawieraniu umów z twórcami i aktorami tych seriali. Obecnie pozostały już tylko do sfinalizowania kontrakty z aktorami z Simpsonów. Obsada i showrunnerzy wszystkich wymienionych seriali mają powrócić na cztery dodatkowe sezony.

Serwis podał również, że dzięki wysokiej oglądalności Głowy rodziny, Simpsonów i Bob's Burgers, Disney TV Studios zwróciło się w zeszłym roku do Foxa z prośbą o dodanie do tej grupy Amerykańskiego tatę, do którego prawa od 2014 roku posiadała stacja TBS. W marcu zakończył się 21. sezon tego serialu, a nowy będzie już emitowany w Fox i u jego partnerów streamingowych.

Podsumowując: Bob’s Burgers zostało przedłużone do 19. sezonu, Głowa rodziny do 27. sezonu, a Simpsonowie aż do 40. sezonu.