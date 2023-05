Strażnicy Galaktyki 3 - Rocket i Groot nie dostaną spin-offa. Aktorki z Ant-Mana i Peacemakera potwierdzone

fot. Marvel Studios

Wielkimi krokami zbliża się premiera superbohaterskiego filmu Strażnicy Galaktyki 3. Dzięki wywiadom z aktorami i twórcami pojawia się coraz więcej ciekawych informacji o produkcji oraz obsadzie.

Przypomnijmy, że w planach był krótkometrażowy film z Rocketem i Grootem, ale szef Marvel Studios Kevin Feige uznał, że "to za dużo" dla studia i zrezygnowano z pomysłu zanim wszedł w fazę rozwoju. James Gunn, który stanął za kamerą finałowej części przygód Petera Quilla i jego towarzyszy, w wywiadzie dla io9 potwierdził, że miał powstać spin-off o tych bohaterach zanim przeistoczył się w Strażników Galaktyki 3. Przyznał, że historia Rocketa została zarezerwowana dla trzeciej części.

Zawsze myślałem, że to będzie trzeci film, ponieważ najpierw musieliśmy opowiedzieć historię Petera Quilla, a potem przejść do historii Rocketa. Myślę, że jedynym pytaniem było to, czy to będzie film Rocketa i Groota, czy Strażnicy Galaktyki 3. Początkowo zamierzałem to zrobić jako film tylko o nich.

Gunn dodał, że zawsze uważał Rocketa, jako "sekretnego protagonistę" filmów o Strażnikach Galaktyki.

Fot. Materiały prasowe

Ponadto dostaliśmy potwierdzenie dwóch aktorek, które pojawią się w Strażnikach Galaktyki 3. Pierwszą z nich jest Judy Greer, którą fani MCU znają z pierwszych dwóch filmów o Ant-Manie. Wcielała się tam w Maggie Lang, czyli byłą żonę głównego bohatera. W produkcji Gunna zagra inną postać, która nazywa się War Pig. To stworzenie jest jednym z popleczników High Evolutionary i będzie w konflikcie ze Strażnikami.

fot. Marvel Studios

Oprócz Judy Greer w filmie zobaczymy również Jennifer Holland, która w prywatnym życiu jest żoną Jamesa Gunna. Będzie to jej debiut w MCU. Gra Administratorkę Kwol - to postać, która na krótko pojawia się na ekranie na początku produkcji.

Warto przypomnieć, że Jennifer Holland w filmach DC wciela się w agentkę ARGUS - Emilię Harcourt. Zagrała w Legion samobójców: The Suicide Squad, aby następnie zostać kluczową postacią serialu Peacemaker. Miała też swoje cameo w filmach Black Adam i Shazam! Gniew bogów.

fot. Warner Bros.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera 5 maja 2023 roku.