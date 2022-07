I Am Groot- zwiastun projektu MCU. Animowane krótkometrażówki z pomysłem

fot. Disney+

I Am Groot to kolekcja animowanych filmów krótkometrażowych o popularnym członku Strażników Galaktyki. Obok Groota pojawi się również Rocket, którego głosem ponownie będzie Bradley Cooper. Natomiast w roli Groota znów wcieli się Vin Diesel. Projekt należy do MCU

I Am Groot - zwiastun

Za projekt odpowiada)ją Bryan Andrews, A.C. Bradley, Kirsten Lepore oraz Jeff Tramell.

- Jakie są uniwersalne czynności, które robimy jako dzieci, z którymi możemy się utożsamić? To było główne pytanie, jakie sobie zadawaliśmy podczas prac nad I Am Groot. Sam mam trzyletniego syna, którym mogę się inspirować. Groot jest taki jak on. Udało nam się nagrać głos Vina Diesela do roli Groota. Mamy też fantastyczną kreację Bradleya Coopera. Pojawią się więc znane twarze i miejsca - powiedziała Lepore.

W planach jest produkcja kolejnych przygód Groota, które pojawią się w późniejszym terminie.

I Am Groot - premiera 10 sierpnia w Disney+.