Ibru - powstanie gra RPG na podstawie twórczości Olgi Tokarczuk

Serwis Polskigamedev.pl zdradził, że studio Sundog zamierza stworzyć grę zatytułowaną Ibru, czyli pierwszoosobowe RPG na podstawie "Anny In w grobowcach świata", powieści autorstwa Olgi Tokarczuk. Pisarka i lauretka Nagrody Nobla ma pełnić przy tym projekcie rolę współscenarzystki.

Produkcja jest na początkowym etapie, dlatego też jak na razie nie zdradzono zbyt wielu szczegółów. Wiemy jednak, że gra ma powstać na silniku Unreal Engine 5, a jej oprawa opisywana jest jako "stylizowany realizm". Pod względem samej rozgrywki ma być to detektywistyczny RPG, w którym gracze będą eksplorować miasto, rozmawiać z napotkanymi postaciami, poszukiwać śladów i przeprowadzać śledztwa. Podają porównania między innymi do Return of the Obra Dinn i Disco Elysium. Podobnie jak w tych dwóch tytułach, tak i w Ibru ma zabraknąć klasycznej walki.

Historia skupi się na poszukiwaniach Anny In, będącej wcieleniem Inanny, sumeryjskiej bogini płodności i wojny, przez detektywa, w którego wcielą się gracze. Podczas zabawy będziemy mogli wpływać na przebieg opowieści, bo elementy RPG, o których wspomniano, obejmują m.in. wybory moralne oraz różne zakończenia. Oprócz tego nie zabraknie możliwości odblokowywania nowych zdolności, które pomogą nam podczas przygody.

Ibru - grafiki koncepcyjne

Na ten moment nie wiadomo nic na temat planowanej daty premiery czy platform, na jakie mogłoby trafić Ibru. Studio poszukuje inwestorów oraz pracowników, którzy wesprą ich podczas prac nad tym ciekawie zapowiadającym się projektem.

