fot. Rockstar Games

Reklama

6 maja do sieci trafił nowy zwiastun GTA 6. Materiał, jak można było się spodziewać, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem — w zaledwie 18 godzin od premiery obejrzano go ponad 55 milionów razy. Nie była to jednak jedyna niespodzianka, jaką Rockstar Games przygotowało dla graczy czekających na ten tytuł.

Nowy zwiastun GTA 6 zachwyca klimatem i oprawą! Jason i Lucia ruszają do akcji

Na oficjalnej stronie studia opublikowano aż 70 zupełnie nowych zrzutów ekranu, przedstawiających bohaterów nadchodzącej produkcji — i to nie tylko grywalnych, czyli Lucię Caminos i Jasona Duvala, ale także kilka postaci pobocznych. Mamy również okazję przyjrzeć się bliżej lokacjom, które będzie można zwiedzać w 2026 roku. Zobaczcie sami screeny z Grand Theft Auto VI i sprawdźcie, jak wygląda współczesne Vice City nowej generacji!

Grand Theft Auto VI - screeny Zobacz więcej Reklama

Data premiery GTA 6 ujawniona! Jest dobra i zła wiadomość

Przypominamy, że gra miała zadebiutować na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S jeszcze jesienią tego roku, ale niedawno poinformowano o opóźnieniu. Nowa data premiery GTA 6 to 26 maja 2026 roku.