Idris Elba i nowa kampania społeczna przeciwko nożownikom w Wielkiej Brytanii. Aktor publikuje piosenkę

Fot. BBC (Luther)

Reklama

Według BBC najnowsze statystyki policji w Wielkiej Brytanii wykazały, że od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku w samej Anglii i Walii życie z powodu ataków nożem straciło aż 247 osób. Wśród nich znalazło się wiele młodych ofiar, w tym dwaj chłopcy, 15 letni Alfie Lewis oraz 16 letni Harry Pitman, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń podczas świętowania Nowego Roku.

O problemie przestępstw z użyciem noża na terenie Wielkiej Brytanii zaczęło się robić głośno również za sprawą sławnego aktora, Idrisa Elby, który zapoczątkował kampanię Don't Stop Your Future (autorskie tłumaczenie: Nie Przerywajcie Swojej Przyszłości), która ma na celu chronić najmłodszych i mniejszości szczególnie narażone na tego typu ataki. Kampania ma na celu skłonienie Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do zwiększenia starań w walce z przestępstwami z użyciem broni białej. Idris Elba apeluje o przyspieszenie prac nad ustawą zakazującą posiadania ostrych przedmiotów, takich jak maczety czy noże.

Na stronie internetowej poświęconej kampanii, Idris Elba umieścił wpis:

To pierwszy poniedziałek po Nowym Roku, co oznacza, że dziś zarówno szkoły jak i Parlament wracają do pracy. Prawda jest jednak taka, że tylko jedna z tych instytucji będzie musiała sobie radzić z tym, ile ławek stało się pustych. W 2023 roku wzrosła ilość brutalności wśród młodocianych. To oznacza setki żyć, które zostały skrócone z powodu kłótni lub emocji. Setki sal lekcyjnych pogrążonych w żałobie. Z każdym dniem poczucie bezsilności rośnie w nas, rodzicach. Jeśli masz dzieci w pewnym wieku, to uczucie jest nieuniknione. Każdy spacer do szkoły, każdy uścisk na pożegnanie; za każdym razem zastanawiasz się, czy nie były ostatnimi. Najwyższa pora, żeby pilność tej sprawy, którą czujemy jako rodzice i w naszych społecznościach, została poddana akcji ze strony polityków.

Pełen fragment wypowiedzi aktora znajdziecie na stronie: https://www.dsyf.com/

Idris Elba publikuje piosenkę skłaniającą do "złożenia noży"

Poza stroną internetową i oświadczeniem, Idris Elba zorganizował również protest przed londyńskim Parlamentem oraz opublikował piosenkę, która zachęca do "złożenia noży". Możecie jej przesłuchać poniżej: