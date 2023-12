IF - zwiastun nowego filmu dla dzieci od Johna Krasinskiego. Wymyśleni przyjaciele przejmują ekran

fot. materiały prasowe

Reklama

IF to skrót od "Imaginary Friends" czyli "wymyślonych przyjaciół", który jest jednocześnie tytułem kolejnego filmu Johna Krasinskiego po takich produkcjach jak Ciche miejsce i Ciche miejsce 2. To oryginalna komedia fantasy napisana przez Krasinskiego, która opowie o przygodach młodej dziewczyny, która zacznie widzieć wymyślonych przyjaciół porzuconych przez swoich oryginalnych twórców .

W obsadzie filmu znajduje się również John Krasinski, Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Maya Rudolph, Jon Stewart, Bobby Moynihan, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins, Awkwafina i Steve Carell.

IF - zwiastun filmu

IF - film dla dzieci

John Krasinski w rozmowie z Colliderem przyznał, że stworzył ten film ze względu na swoje dzieci:

IF to film, który zrobiłem dla swoich dzieci, ponieważ są za małe na obejrzenie Cichego miejsca. Emily Blunt ocenia Ciche miejsce jako PG-40: "Obejrzycie ten film jak będziecie mieć 40 lat!" Dlatego musiałem zrobić film, który w końcu będą mogły obejrzeć i bardzo mnie to ekscytuje. Od samego początku zastanawiałem się, czy bylibyśmy w stanie stworzyć ten film o kapsułach czasu. Wymyśleni przyjaciele są uroczy i tak dalej, ale to są również kapsuły czasu pełne marzeń, nadziei i ambicji, które się posiadało, gdy nasz mózg był najbardziej kreatywny, a to nigdy nie zanika. Mówi się nam, że jesteśmy dorośli, ale co jeśli nigdy nie przestaliśmy być dziećmi?

IF pojawi się w amerykańskich kinach 17 maja 2024 roku.

IF - pierwsze zdjęcia

IF