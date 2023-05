Jack Ryan - zwiastun 4. sezonu. John Krasinski w swojej ostatniej misji

materiały prasowe

Tom Clancy’s Jack Ryan powraca z 4. sezonem, który będzie ostatnim. Platforma Amazon Prime Video ogłosiła, że premiera odbędzie się 30 czerwca 2023 roku, więc ledwie ponad sześć miesięcy od 3. serii, która pojawiła się 21 grudnia 2022 roku. To jest najkrótszy okres pomiędzy sezonami w historii tego serialu.

4. sezon będzie liczyć tylko 6 odcinków. Amazon też zmienia podejście do emisji. Nie dostaniemy całego sezonu na raz, jak przy poprzednich sezonach. Na premierę zostaną udostępnione pierwsze dwa odcinki. Kolejne dwa będą pojawiać się co tydzień. Poniżej możecie zobaczyć nowy zwiastun, w którym widzimy, że Ryan będzie miał do czynienia z jednym z największych zagrożeń w swojej karierze. Kiedy ważna postać ze świata polityki zostaje zamordowana, istnieją dowody na to, że w sprawę może być zamieszane CIA. Ryan współpracuje z nowym, niebezpiecznym agentem - a także kilkoma znajomymi twarzami - stara się dotrzeć do prawdy na temat spisku.

Tom Clancy’s Jack Ryan - zwiastun 4. sezonu

W obsadzie są John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel, Abbie Cornish, Michael Pena i Louis Ozawa.