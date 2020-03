Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 - Japonia rozważa przełożenie wydarzenia

Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 są zaplanowane na okres od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 roku. Seiko Hashimoto, minister ds. organizacji olimpiady przemawiał w japońskim parlamencie. W nim też mówił, że robią wszystko, co w ich mocy, aby igrzyska odbyły się zgodnie z planem.

Dodaje jednak, że na mocy kontraktu z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim wydarzenie ma odbyć się w 2020 roku, więc nie wykluczają, że może zostać ono opóźnione na koniec roku z powodu epidemii koronawirusa, która dopadła kraj.

Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, będzie ona miała ogromny wpływ na plany nadawcze telewizji na całym świecie, ponieważ igrzyska olimpijskie to jedno z najpopularniejszych transmisji sportowych na antenie. Dziennikarze zwracają uwagę, że już odwołano kilka imprez sportowych z uwagi na koronawirusa, więc ta sytuacja nie jest niemożliwa.

Dan Lovinger z NBC Sports Group - związanej ze stacją NBC, która ma prawa do transmisji olimpiady w Tokio w USA - powiedział, że sprzedaż reklam sięgnęła na bieżącą chwilę 1,25 mld dolarów. Jest to nowy rekord dla amerykańskiej telewizji, który przebił wynik z 2016 roku. Oznacza to, że sprzedano 90% pasma reklamowego podczas emisji wydarzenia.

Brian Roberts, prezes Comcastu, właściciela telewizji NBC twierdzi, że gdyby jednak podjęto decyzję o przełożeniu igrzysk olimpijskich, mają ubezpieczenie oraz odpowiednią ochronę na taki wypadek zapisaną w kontrakcie.

Firma Discovery, która ma prawa do olimpiady na terenie Europy poprzez Eurosport, twierdzi, że finansowy wpływ opóźnienie wydarzenia byłby minimalny.