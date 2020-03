Koronawirus a box office. Straty w kinach na świecie będą gigantyczne

Koronawirus sprawi, że branża kinowa zanotuje gigantyczne straty. Według The Hollywood Reporter, którzy powołują się na analityków box office w skali globalnej mówimy o stratach w wysokości przynajmniej 5 mld dolarów (z tego 2 mld dolarów w samych Chinach, w których zamknięte są wszystkie kina). Dotyczy to sprzedaży biletów do kin oraz wpływu na produkcję filmową, która zostanie wstrzymana w zagrożonych rejonach (jak Mission: Impossible 7 i Red Notice we Włoszech).

Eksperci tłumaczą, że wysokość strat może jedynie wzrosnąć, bo nawet jeśli w określonych krajach z koronawirusem nie zamknie się kin jak w Chinach, Korei Południowej i we Włoszech, ludzie przestaną chodzić na filmy z uwagi na strach przed infekcją. Dystrybutorzy zwracają uwagę, że w Korei Południowej, we Włoszech i w Japonii ma to już miejsce również w rejonach, w których nie ma potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Wszyscy są przekonani, że ten efekt będzie obecny w każdym kraju na świecie, a gdy dojdzie do USA, straty będą jedynie rosnąć.

Wiele lokalnych premier w Korei Południowej, Japonii czy Chinach zostało opóźnionych na czas nieokreślony. Oczekuje się, że taka sytuacja może potrwać przynajmniej kilka miesięcy. A mówimy o jednych z największych i najważniejszych rynków na świecie, w których hollywoodzkie filmy zarabiają krocie, więc siłą rzeczy niebawem może to mieć wpływ na decyzje o premierach w Hollywood. W Japonii, w sieci kin Shochiku i Toho, zwracają widzom pieniądze za bilety zakupione w przedsprzedaży, z których masowo rezygnują.

Jak już informowaliśmy, we Włoszech zamknięto połowę kin w całym kraju - głównie w jego bogatej północnej części. Spadek wpływów sięga 76%. Francesco Rutelli z organizacji kiniarzy ANICA twierdzi, że to efekt strachu ludzi, a tylko częściowo jest to konsekwencja zamknięcia kin.

Jak donosi THR na Bliskim Wschodzie frekwencja w kinach spadła poniżej 10% z uwagi na strach ludzi przed infekcją. Wszyscy postanawiają zostać w domach.

Na razie nie ma takich danych odnośnie Wielkiej Brytanii, w której potwierdzono tylko 39 przypadków koronawirusa. Na razie nie zanotowano spadku box office, ani wpływu na produkcję filmową, ale jeden z producentów tłumaczy, że epidemia jest często poruszanym tematem w branży i niedługo powinna mieć wpływ. Gdy do tego dojdzie, będzie to bardzo mocne uderzenie. Według tej osoby cytowanej przez dziennikarzy to nie jest kwestia, czy do tego dojdzie, ale kiedy. Wówczas odbije się to na wszystkich hollywoodzkich produkcjach, które są kręcone w Londynie w studiu Pinewood. Problem może mieć również Wiedźmin.

Studia z Hollywood na razie jedynie odwołują premiery w Azji i nie planują tam tras promocyjnych ekip filmowych. Na razie nie wiadomo, czy podobne decyzje zostaną podjęte dla Europy i Stanów Zjednoczonych. Dziennikarze twierdzą, że żaden przedstawiciel studia filmowego z USA nie chce oficjalnie wypowiedzieć się na temat ich reakcji na kryzys z uwagi na niepewność, jaką towarzyszy całemu problemowi. Najwyraźniej jednak są tego świadomi i jakieś decyzje być może zostaną podjęte.

Wiele wydarzeń kulturalnych - koncerty, festiwale filmowe, targi gier - odwołano na całym świecie. Przedstawiciele festiwalu w Cannes twierdzą, że nadal przygotowują wydarzenie zgodnie z planem, pomimo tego, że odkryto w tym rejonie pierwszą osobę zarażoną koronawirusem. Mają zamiar jednak śledzić rozwój sytuacji i sugestie władz. Przedstawiciel sieci kin AMC z USA twierdzi, że na razie nie odczuwają paniki i spadku frekwencji, ale to może się zmienić.

- Filmy i inne treści świetnie radzą sobie w dobrych ekonomicznie czasach, a w złych nawet lepiej. Jednakże ta sytuacja miażdży wspomniane rzeczy. Jeśli ludzie zaczną unikać masowych zgromadzeń, będzie mieć to wpływ na frekwencje w kinach, jak i na produkcje filmową. Wpływ będzie dostrzegalny na świecie i będzie rosnąć. Sytuacja w USA szybko może się zmienić - mówi portalowi The Hollywood Reporter anonimowy informator z branży kinowej.

To wszystko będzie mieć wpływ na globalne otwarcie animacji Pixara Naprzód, które według Deadline.com ma sięgnąć przy pomyślnych wiatrach tylko 100 mln dolarów. Może być to kwota niższa, jeśli poza USA wspomniane czynniki odegrają znaczenie zgodnie z oczekiwaniami analityków. W samych Stanach Zjednoczonych film ma zebrać solidne 50 mln dolarów.