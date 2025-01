Polski tytuł nowych Igrzysk Śmierci oficjalnie ogłoszony! Jest zapowiedź polskiego wydania

fot. materiały promocyjne

Znamy oficjalny polski tytuł najnowszej części Igrzysk Śmierci. Nowa część, Sunrise on the Reaping będzie nosiła tytuł Wschód Słońca w Dożynki. W Polsce książkę wydaje Must Read, a światowa premiera, w tym polska, przypada na 18 marca. Na podstawie powieści Suzanne Collins powstanie także film o tym samym tytule.

Igrzyska Śmierci – Wschód Słońca w Dożynki – zapowiedź

Igrzyska Śmierci – Wschód Słońca w Dożynki – fabuła

Co 25 lat odbywa się specjalna edycja Głodowych Igrzysk, Ćwierćwiecze Poskromienia. W książce będziemy śledzić wydarzenia z 50 Igrzysk Śmierci, czyli drugiej edycji Ćwierćwiecza. To właśnie wtedy liczba trybutów wybieranych na arenę została podwojona, co czyniło te igrzyska jednymi z najkrwawszych w historii. Haymitch Abernathy stara się nie myśleć zbyt wiele o swoich szansach. Jedynie zależy mu, aby przetrwać i być z dziewczyną, którą kocha. Gdy zostaje wywołane jego imię, czuje, jak wszystkie jego marzenia się rozpadają. Wyrwany od rodziny i miłości, zostaje przewieziony do Kapitolu razem z trzema innymi trybutami z Dystryktu 12: młodą przyjaciółką, która jest dla niego prawie jak siostra, nałogowym hazardzistą i najbardziej nadętą dziewczyną w mieście. Na początku igrzysk Haymitch uświadamia sobie, że jest skazany na porażkę. Ale ma w sobie coś, co każe mu walczyć... i sprawić, by ta walka odbiła się daleko poza śmiercionośną areną.