Nowe książka z serii Igrzyska śmierci ogłoszona. Film to tylko formalność

Pisarka Suzanne Collins oficjalnie ogłosiła, że w 2025 roku do księgarni trafi nowa powieść z cyklu Igrzyska śmierci. Jej tytuł to Sunrise on the Reaping. Po znanej trylogii oraz Balladzie ptaków i węży będzie to piąta powieść cyklu.

Nowe Igrzyska śmierci

Media na całym świecie podkreślają, że na ten moment jeszcze nikt nie kupił praw do filmowej ekranizacji powieści, ale z uwagi na jej dzisiejsze ogłoszenie, ta informacja powinna pojawić się na dniach i jest to formalność. Tak była kilka lat temu z Balladą ptaków i węży - bardzo szybko ogłoszono, że będzie film.

Powieść Sunrise on the Reaping ma ustaloną datę premiery w USA na 18 marca 2025 roku. Jeśli Hollywood szybko weźmie się do roboty, Igrzyska śmierci mogłyby powrócić do kin w 2026 roku. Filmowa Ballada ptaków i węży pokazała, że ludzie są nadal zainteresowani. W box office zebrano 337,3 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

fot. Lionsgate

O czym nowe Igrzyska śmierci?

Historia jest także prequelem oryginalnej trylogii i rozgrywa się 40 lat po wydarzeniach z Ballady ptaków i węży oraz 24 lata przed pierwszą powieścią. Sama pisarka nie zdradziła szczegółów fabuły, ale powiedziała tak:

- Historia głębiej wchodzi w wykorzystanie propagandy i pokaże władzę tych, którzy kontrolują przekazywaną narrację. Pytanie o to, co jest prawdziwe, a co nie wydaje się z każdym dniem coraz bardziej ważne.