Ikoniczne cameo w Twisters. Latająca krowa powraca!

fot. materiały prasowe

Reklama

Film Twister z 1996 roku jest obecnie ikoniczny z wielu powodów. Za jeden z nich prześmiewczo podaje się scenę z latającą krową, która zostaje porwana przez szalejące tornado. Wielu fanów tamtego filmu zastanawiało się, czy w nowej produkcji również pojawi się pechowa krowa. Odpowiedź na to jest niejednoznaczna. Reżyser Twisters, Lee Isaac Chung, powiedział jednak dość stanowczo:

Każdy chce krowę. Wydaje im się, że ją chcą. Ale przysięgam, że bylibyście zawiedzeni gdyby ta krowa tam była. Za każdym razem, gdy rozmawiam z kimś o pierwszym filmie, to mówi: "O, ten duży film z latającą krową." Nie chciałbym czegoś takiego usłyszeć po stworzeniu i zaktualizowaniu filmu: "O, teraz zrobiłeś nowy film o latającej krowie." Dlatego taka była decyzja.

Ikoniczne cameo w Twisters

To nie oznacza, że krowa się nie pojawiła. Okazuje się, że ekipa od efektów specjalnych wtrąciła swoich pięć groszy. Okazuje się, że mimo słów reżysera w filmie faktycznie pojawia się latająca krowa. Jest to "cameo" łatwe do przeoczenia i dziejące się pod koniec produkcji, tuż przed tym jak tornado F5 ma rozerwać miasteczko w Oklahomie. Reżyser też niemal to przeoczył:

To najtrudniejsza rzecz do zauważenia. Udało mi się to zauważyć tylko dlatego, że wpadło mi w oko jakieś dziwne oznaczenie na kawałku gruzu w powietrzu. Zapytałem: "Możesz zatrzymać tę klatkę?" Patrzyłem na to klatka po klatce i faktycznie - była tam krowa.