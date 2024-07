Twisters - dlaczego scena pocałunku została wycięta? Cameo aktorki z pierwszego filmu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Universal Pictures // Warner Bros. Pictures // Amblin Entertainment

Twisters jest filmem katastroficznym, ale podobnie jak film z 1996 roku, posiada elementy komedii romantycznej. Reżyser Lee Isaac Chung w rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, że nakręcili ujęcie, w którym w końcówce filmu rozgrywającej się na lotnisku główni bohaterowie, Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones) i Tyler Owens (Glen Powell), pocałowali się. Wyjaśnił, dlaczego nie użyto go w ostatecznej wersji produkcji. Przyznał, że widzowie patrzą teraz inaczej na sceny pocałunku i nie zawsze chcą je oglądać na ekranie.

Faktycznie spróbowaliśmy scenę z pocałunkiem i było to bardzo polaryzujące — i nie z powodu jego wykonania. To [ujęcie bez pocałunku] było inną opcją, którą nakręciłem tego dnia, po którym mogłem powiedzieć: "Podoba mi się bardziej. Myślę, że to będzie lepsze zakończenie".

fot. Universal Pictures // Warner Bros. Pictures // Amblin Entertainment

Glen Powell zażartował wcześniej, że poczuł się "trochę urażony", że nie została użyta ta scena, zakładając, że Chunga zniechęciły "jego zdolności". Natomiast sam reżyser wyjaśnił, że zakończenie nadało cel Kate, ponieważ para ruszyła razem ścigać kolejną burzę.

Jeśli skończyłoby się na pocałunku, to sprawiałoby to wrażenie, że właśnie o to chodziło w podróży Kate — o zakończenie pocałunkiem. Ale zamiast tego lepiej, żeby skończyło się na tym, że będzie mogła kontynuować to, co robi z uśmiechem na twarzy.

Edgar-Jones również przyznała, że było to miłe i odświeżające, aby nie kończyć historii na tym motywie. Kończy się ona na dwóch osobach, które są równe pod względem miłości, zainteresowania, inteligencji i zrozumienia pogody.

Aktorka z Twistera w sequelu

Twisters jest sequelem filmu Twister, jednak żaden z głównych aktorów z produkcji z lat 90. nie wystąpił w nowym obrazie o łowcach burz. Nikt nie powtórzył swojej roli, ale powróciła tylko jedna aktorka, która w obu filmach zagrała dwie różne postaci.

Jest nią April Warren, która w Twisterze wcieliła się w kobietę, która wraz z mężem i córką przeżywała stratę dobytku życia po przejściu burzy. Jo (Helen Hunt) zobaczyła ich podczas poszukiwania cioci Meg. Na ich widok powróciły jej dramatyczne wspomnienia z przeszłości, gdy tornado porwało jej ojca. Postać aktorki została podpisana jako "Flashback Mom".

fot. Warner Bros. // Twister

Z kolei w Twisters Warren wystąpiła jako statystka niewymieniona w obsadzie. Pojawiła się w scenie rodeo, gdzie siedziała obok postaci Powella na trybunach przed uderzeniem tornada. Jako ciekawostkę warto dodać, że w tej scenie za Tylerem i Kate siedzieli rodzice Glena Powella, którzy od czasu Małych agentów 3: Trójwymiarowy odjazd zawsze zaliczają cameo w filmach syna.

fot. Warner Bros. // Twisters

Występ Warren w Twisters był przypadkowy, ponieważ aktorka szukała po prostu roli statystki. Podzieliła się tą informacją z Powellem podczas przygotowań do sceny rodeo. Aktor dał znać o tym reżyserowi, aby mógł się z nią spotkać. Co ciekawe Warren zagrała w Minari w reżyserii Chunga. Aktorka przyznała, że tym razem zamiast ujęcia, w którym tylko stała, wzięła udział w scenie, gdzie ludzie uciekali przed tornadem, ale nie wie czy znalazła się w ostatecznej wersji Twisters. Uznała, że bycie jedyną osobą, która pojawiła się w obu filmach i tak jest niesamowitym osiągnięciem.

Twisters - film już w kinach.