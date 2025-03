IMAX Day w Cinema City. Niezwykłe filmy powracają na wielki ekran

fot. materiały promocyjne

IMAX Day to wydarzenie, które jest organizowane przez Cinema City i stanowi zaproszenie dla wielbicieli kina do wizyty, by obejrzeć znane i lubiane hity w najlepszych warunkach. Odbędzie się ono 30 marca w niedzielę, gdy na ekranie zobaczymy wielkie filmy, a bilet na każdy z nich będzie kosztował jedynie 20 zł. Obok tej promocyjnej ceny biletu, przy zakupie jednej średniej oferty specjalnej z popcornem (tj. średni popcorn + średni napój), drugą będzie można otrzymać gratis.

IMAX Day – wielkie hity na wielkim ekranie

Tego dnia będzie można obejrzeć filmy, które bezapelacyjnie wykorzystują moc wielkiego ekranu. Będą tutaj więc takie hity jak Deadpool & Wolverine, Gladiator II, Top Gun: Maverick, W głowie się nie mieści 2, Pod Taflą Oceanu oraz Zakonnica II. Każdy, kto kiedyś był w kinach BNP Paribas IMAX, wie, że oglądanie takich tytułów na takim ekranie i przy takim spektakularnym nagłośnieniu to niezapomniane doświadczenie.

Format IMAX – dostępny w naszym kraju wyłącznie w kinach Cinema City – sprawia, że zwykły seans zamienia się w filmową przygodę życia i doświadczenie przekraczające granice wyobraźni. Ta pionierska technologia charakteryzuje się krystalicznym obrazem o najwyższej rozdzielczości, wyraźniejszym kontrastem i głębszym nasyceniem koloru. Niekonwencjonalna wielkość ekranu „otwiera oczy” na doznania niespotykane w innych salach kinowych, dzięki czemu odbiór filmów staje się doskonalszy. Jedyne w swoim rodzaju wrażenia podczas seansu zapewniają również: amfiteatralny układ sali, najwyższej klasy fotele i majestatyczna jakość dźwięku.

W Polsce kina BNP Paribas IMAX dostępne są w następujących miejscach:

Cinema City Sadyba (Warszawa),

Cinema City Poznań Plaza (Poznań),

Cinema City Punkt 44 (Katowice),

Cinema City Manufaktura (Łódź),

Cinema City Wroclavia (Wrocław),

Cinema City Zakopianka (Kraków).

Szczegóły i bilety: https://www.cinema-city.pl/imax-day