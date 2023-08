Immortals of Aveum - zwiastun premierowy. Magiczna przygoda w świecie fantasy

foto. materiały prasowe

Immortals of Aveum to pierwszoosobowa gra akcji, w której gracze wcielą się w Jaka, młodego bohatera z talentem do magii, który dołącza do Wszechwojny, wielkiego konfliktu pomiędzy dwoma rywalizującymi ze sobą królestwami: Lucjum i Rasharn. Z produkcją autorstwa Ascendant Studios wkrótce będą mogli zapoznać się zainteresowani gracze, a już teraz do sieci trafił jej premierowy zwiastun.

Immortals of Aveum - zwiastun premierowy

W materiale znalazło się miejsce zarówno dla scen fabularnych, jak i efektownych fragmentów potyczek z wykorzystaniem trzech typów magii: czerwonej, zielonej i niebieskiej. W tle zaś można usłyszeć utwór zatytułowany "All Time Great" autorstwa amerykańskiego rapera Jufu. Zobaczcie sami, jak to się prezentuje.

Premiera Immortals of Aveum już 22 sierpnia. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.