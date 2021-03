In The Earth - zwiastun horroru. Naukowiec szuka lekarstwa na tajemniczy wirus

materiały prasowe

In The Earth to nowy horror w reżyserii Bena Wheatleya, który twórca podobno nakręcił w czasie pandemii w 15 dni zdjęciowych. W sieci zadebiutował pełny zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Akcja filmu dzieje się w świecie ogarniętym przez tajemniczą pandemię. Pewien naukowiec szuka lekarstwa na wirusa. Pewnego dnia wraz ze zwiadowcą parku zapuszczają się głęboko w las, aby rutynowo uruchomić sprzęt. W nocy ich podróż staje się przerażającą wędrówką przez jądro ciemności, bowiem las wokół nich budzi się do życia.

https://twitter.com/neonrated/status/1375115257622917124

W filmie występują Joel Fry, Ellora Torchia, Hayley Squires i stały współpracownik Wheatleya, Reece Shearsmith.

In The Earth - premiera filmu w kinach w USA została zaplanowana na 30 kwietnia.