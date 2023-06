Indiana Jones 5 - dlaczego Shia LaBeouf nie zagrał w filmie? Reżyser wyjaśnia

fot. materiały prasowe

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to piąta część przygód tytułowego archeologa. Historia rozgrywa się w latach 60., a Indy musi znów zmierzyć się z nazistami, ale tym razem w innych okoliczności.

W obsadzie znaleźli się Harrison Ford, John Rhys-Davies, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Mads Mikkelsen grający byłego nazistowskiego naukowca Jürgena Vollera, który teraz pracuje dla NASA; Antonio Banderas wcielający się w kapitana statku o imieniu Renaldo; Ethann Isidore portretujący nastoletniego pomocnika Heleny o imieniu Teddy; Shaunette Renée Wilson grająca rządową agentkę o nazwisku Mason oraz Toby Jones, który wciela się w dawnego sprzymierzeńca Indiany oraz ojca Heleny - Basila Shawa.

Jednak w najnowszej części widzowie nie zobaczą Shię LaBeouf, który we wcześniejszej odsłonie pt. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki wcielał się w syna Indiany o imieniu Mutt. W tej części to on był pomocnikiem tytułowego bohatera, a w najnowszej będzie mu pomagać Helena Shaw, czyli jego chrześnica (w tej roli Phoebe Waller-Bridge).

Reżyser James Mangold w wywiadzie dla Variety wyjaśnił absencję syna Indy'ego:

Kiedy dołączyłem [do filmu] chciałem uchwycić tę cudowną energię między Indym a nieustraszoną postacią kobiecą. Więc to był mój pierwszy cel. I jest tylko aż tylu ludzi, których można w pewnym sensie przesunąć na pierwszy plan.

Indiana Jones 5 - premiera 30 czerwca 2023 roku w kinach.