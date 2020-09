Indiana Jones 5 - David Koepp wyjawił przyczynę ciągłych opóźnień filmu

źródło; materiały prasowe

Indiana Jones 5 to zapowiedziana kolejna odsłona przygód portretowanego przez Harrisona Forda archeologa. Realizacja filmowego projektu nie idzie jednak tak gładko, jak tego życzyliby sobie fani Indiany. Produkcja mierzy się z ciągłymi opóźnieniami i zmianami w ekipie. Przypomnijmy, że Steven Spielberg nie stanie za kamerą kolejnej części, a niedawno również David Koepp postanowił odsunąć się od projektu. Teraz scenarzysta wyjawił, co jest przyczyną wspomnianych opóźnień. Jak się okazuje, problem był już na etapie scenariusza. Twórcy nie mogli bowiem dojść w tej kwestii do porozumienia i zaakceptować skryptu.

David Koepp opowiedział, że osoby pracujące nad nową opowieścią o Indianie Jonesie miały dużo pomysłów, ale połączenie ich w jedno się nie sprawdzało.

Próbowałem kilku wersji. Nie wszystko jednak grało. To się zdarza. To naprawdę trudne, by zebrać wszystko do kupy, spełnić oczekiwania wszystkich. Okazało się, że nie da się mieć wszystkiego: i Stevena, i Harrisona, i scenariusza, i Disneya.

David Koepp wyjawił również przyczynę swojej rezygnacji z pracy nad projektem. Scenarzysta wycofał się, by projekt mógł ruszyć na przód.

James Mangold Kiedy Steven zrezygnował, a do filmu przyszedł, to była logiczna konsekwencja. Myślę, że ostatnia rzeczą, jaką potrzebuje nowy reżyser, jest scenarzysta starego reżysera. To po prostu przeszkoda. Ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to jakiś gość siedzący obok z założonymi rękami i ględzący: Steven zrobił by to tak i tak.

Na ten moment amerykańska premiera filmu Indiana Jones 5 jest przewidziana na 29 lipca 2022.