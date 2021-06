Indiana Jones 5 - Harrison Ford doznał kontuzji na planie. Będzie musiał pauzować

fot. Paramount Pictures/IMDb

Jak donosi Deadline, Harrison Ford doznał kontuzji w trakcie prób do nakręcenia sceny walki w filmie Indiana Jones 5. Dotkliwość urazu nie jest znana, ale wiadomo, że dotyczy jego ramienia. Przez jakiś czas Harrison Ford musi pauzować, aby dojść do siebie i by określone leczenie zostało wprowadzone.

Przez ten czas praca na planie filmu Indiana Jones 5 zostanie przebudowana, aby najpierw kręcić sceny bez udziału tytułowego bohatera. Nie wiadomo, jak długo potrwa absencja Forda. W oświadczeniu Disney czytamy, że biorą pod uwagę nawet nadchodzące tygodnie.

Przypomnijmy, że prace na planie trwają w Wielkiej Brytanii. Za kamerą stoi James Mangold (Logan: Wolverine), który po raz pierwszy przejął stery nad serią od Stevena Spielberga, twórcy poprzednich czterech części. Sam Spielberg będzie producentem z Kathleen Kennedy, Frankiem Marshallem i Simonem Emanuelem. John Williams powróci, aby ponownie stworzyć muzykę, tak jak w poprzednich częściach.

W obsadzie są także Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson oraz Thomas Kretschmann.

Indiana Jones 5 - premiera 29 lipca 2022 roku.