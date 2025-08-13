placeholder
Camp Rock powróci? Joe Jonas wspomniał o trzeciej części

Plotki o tym, że film Camp Rock 3 powstanie, pojawiły się już jakiś czas temu. Głos w sprawie długo wyczekiwanej kontynuacji w jednym z wywiadów postanowił zabrać Joe Jonas, który w pierwszych dwóch filmach gra głównego bohatera.
Plakat filmu Camp Rock 2 fot. IMDb
Fani serii Camp Rock, która zakończyła się na filmie Camp Rock 2: Wielki finał z 2010 roku, jakiś czas temu odzyskali nadzieję na to, że powstanie jej kolejna część. Pierwsze informacje na ten temat nie zachwyciły jednak sporej część internautów. Przypomnijmy, że na początku czerwca portal Production Weekly ustalił, że w kolejnej części Camp Rocka ma pojawić się nowa postać o imieniu Sage. To właśnie na niej ma skupić się nadchodząca produkcja. Dotychczas nic nie wskazywało na to, jakoby w obsadzie kolejnej części mieli znaleźć się odtwórcy ról głównych bohaterów poprzednich filmów, czyli Demi Lovato (Mitchie) i Joe Jonas (Shane). Okazuje się, że jednak jest na to szansa. Aktor niedawno wyjawił coś, co z pewnością ucieszy fanów serii. 

Joe Jonas zapowiedział Camp Rock 3

Wygląda na to, że Joe Jonas wyjawił skrywany przed Disneya sekret odnośnie filmu Camp Rock 3. Piosenkarz niedawno udzielił wywiadu na kanale First We Feast wraz ze swoim bratem Nickiem. W pewnym momencie ten poprosił go, aby przeczytał na głos swój ostatni wpis w aplikacji Notatki. Aktor popatrzył się na ekran telefonu i powiedział... ''przeczytaj Camp Rock 3''. Najprawdopodobniej chodziło mu o scenariusz do filmu. Po usłyszeniu odpowiedzi Nick odstawił szklankę mleka i zrobił zszokowaną minę do kamery, po czym stwierdził: ''to całkiem niezłe''. Zaraz potem zaczął się śmiać, podobnie jak członkowie ekipy obecni w studio. Na wypadek gdyby ktoś nie uwierzył w jego słowa, Joe Jonas pokazał ekran telefonu do kamery i powiedział:

To prawda. To jest dosłownie tutaj [napisane] (...) Przepraszam, Disney.

Zobacz także:

Demi Lovato i Joe Jonas na scenie i plakacie filmu Camp Rock
-

Demi Lovato i Joe Jonas wykonali po latach kultowe piosenki z Camp Rock

Camp Rock
-

Camp Rock doczeka się kontynuacji? Są nowe informacje

Filmy z serii Camp Rock są dostępne na platformie Disney+. Wywiad braci Jonas na kanale First We Feast możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: YouTube: First We Feast

Co o tym sądzisz?
