Indiana Jones 5 - nowe zdjęcia z planu. Harrison Ford w kultowym stroju i Toby Jones

Zdjęcia z planu filmu Indiana Jones 5 zdradzają, że Toby Jones dołączył do obsady. Nie wiadomo, kogo gra lubiany aktor, ale fani MCU pewnie będą mieć nadzieję, że znów będzie po stronie nazistów. Taką rolę w końcu grał w przygodach Kapitana Ameryki. Obok jest oczywiście Harrison Ford w swoim kultowym stroju i z biczem przypiętym do pasa. Fani analizując zdjęcie dostrzegli dziwne kropki na twarzy aktora - trwa spekulacja, że są to markery do komputerowego odmłodzenia Harrisona Ford. Prawdopodobnie chodzi o sceny retrospekcji. Już wcześniej pokazywaliśmy zdjęcie kaskadera z maską młodego Forda, które sugerowało takie rozwiązanie.

Indiana Jones 5 - zdjęcia z planu

https://twitter.com/thricechampion/status/1403455405355900930

https://twitter.com/FranchisedPod/status/1403480279545614336

https://twitter.com/FordSource/status/1403466577819885570

https://twitter.com/bianchi_carole/status/1403904502651142147

W obsadzie jest także Mads Mikkelsen w roli czarnego charakteru. Reżyserem i autorem scenariusza jest James Mangold, który już ma na koncie pożegnanie kultowej postaci z widzami w filmie Logan. Szczegóły fabuły nie są znane.

Indiana Jones 5 - premiera w 2022 roku.