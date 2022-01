Indiana Jones 5 - reżyser potwierdza, ile czasu zostało do ukończenia zdjęć

fot. youtube.com/Paramount Movies

Indiana Jones 5 będzie powrotem do kultowej serii przygodowej, w której Harrison Ford po raz kolejny wcieli się w tytułowego archeologa. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną część znanej franczyzy i wygląda na to, że zostało bardzo niewiele czasu do ukończenia zdjęć. Odpowiedzialny za projekt James Mangold odpowiedział fanowi na pytanie, jak blisko są do sfinalizowania filmowania. Potwierdził, że zajmie to około miesiąca. Oczywiście, warto wziąć pod uwagę, że przy takiej produkcji trzeba przeznaczyć też sporo czasu między innymi na efekty wizualne.

https://twitter.com/realJohnnyMarco/status/1477307570171924480

Steven Spielberg reżyserował cztery pierwsze filmy we franczyzie. Miał też odpowiadać za Indianę Jones 5, jednak rozstał się z projektem w 2020 roku i jego rolę przejął James Mangold. W obsadzie oprócz Harrisona Forda pojawią się między innymi tacy aktorzy jak Phoebe Waller-Bridge i Antonio Banderas. Data premiery Indiany Jones 5 została zaś przesunięta o niemal rok - z 29 lipca 2022 roku na 30 czerwca 2023 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.