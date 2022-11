Indiana Jones 5 - kiedy zwiastun? Reżyser zapowiada

fot. twitter.com/laughing_place/

Wciąż czekamy na start promocji widowiska Indiana Jones 5, który będzie pożegnaniem Harrisona Forda z rolą kultowego archeologa. Tym razem za kamerą stoi James Mangold, który przejął serię od Stevena Spielberga. To on właśnie zareagował na Twitterze na pytanie o trailer: Odpisał 13 listopada, że pojawi się on za mniej niż 30 dni.

Indiana Jones 5 - kiedy zwiastun?

Komentarz reżysera nie jest też zaskoczeniem, bo grudzień to zawsze jest miesiąc, w którym Hollywood wrzuca zwiastuny najbardziej oczekiwanych filmów kolejnego roku. Spekuluje się, że pojawi się on w kinach wraz z filmem Avatar: Istota wody, którego premiera odbędzie się 16 grudnia, więc najpewniej kilka dni wcześniej może trafić do sieci zgodnie z komentarzem Mangolda. Disney jest dystrybutorem obu filmów.

W obsadzie zobaczymy Harrisona Forda, Phoebe Waller-Bridge, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderasa i Madsa Mikkelsena. Tym razem za kamerą po raz pierwszy w serii nie stoi Steven Spielberg, który po latach próbowania doprowadzenia do realizacji i znalezienia pomysłu, podjął decyzję o przekazaniu pałeczki. Reżyserem i scenarzystą został James Mangold, znany z hitu Logan: Wolverine.

Indiana Jones 5 - premiera odbędzie się 30 czerwca 2023 roku tylko w kinach.