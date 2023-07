Indiana Jones 5 - Lucasfilm pozwane za domniemane naruszenie znaku towarowego

fot. IMDb.com

Studio Lucasfilm zostało pozwane przez firmę Frost River za rzekome nadużycie znaku towarowego. Chodzi o torbę na ramię w Indianie Jonesie i artefakcie przeznaczenia, którą nosi tytułowy bohater.

Indiana Jones 5 - Lucasfilm pozwane za nadużycie znaku towarowego

The Hollywood Reporter dotarło do informacji, że Frost River sądzi, że Lucasfilm użyło ich produktów bez wyrażenia na to zgody. Ponadto, firma zarzuca, że studio określiło wspomniane produkty (w tym torbę na ramię Indy'ego) jako wyprodukowane przez jednego z konkurentów Frost River, Filsona, w ramach kampanii marketingowej pod wspólną marką. Zarówno Lucasfilm, jak i Filson nie wydali oświadczenia w tej sprawie.

Kłopoty prawne są dodatkowym gwoździem do trumny dla Indiany Jones i artefaktu przeznaczenia, biorąc pod uwagę niskie wyniki w krajowym, jak i międzynarodowym box office. 5. część Indiany Jones przekroczyła swój budżet, a światowy zaciąg w wysokości 302 milionów dolarów wystarczy tylko na koszty produkcji i nie pokryje wydatków poniesionych na rzecz kampanii promocyjnej. Choć w nadchodzących tygodniach sprzedaż biletów może utrzyma się na stałym poziomie, jest niskie prawdopodobieństwo, że przyniesie to większy zysk.

