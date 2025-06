3 dzień 44. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Co będzie się działo?

foto. materiały prasowe

Reklama

Trzeci dzień 44. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie przed nami. Dziś czeka nas dużo atrakcji. Naszym zadaniem warto wybrać się na pokaz filmu Rzeczy niezbędne w reżyserii Kamili Tarabury z Katarzyną Warnke i Dagmarą Domińczyk w głownej obsadzie. Dla osób preferujących lżejsze klimaty polecamy Wujka Foliarza czyli rozszerzenie uniwersum stworzonego w Fanatyku przez Malcolma X. W Clubie 105 o 19:00 zapraszamy was na spotkanie z autorką podcastu Justyną Mazur-Kudelską zatytułowane Piąte, nie Zabijaj, które będę miał okazję prowadzić. A jeśli będziecie chcieli na chwilę odpocząć od kina to o 21.00 na scenie przy amfiteatrze odbędzie się koncert Sebastiana Fabijańskiego.

KINO KRYTERIUM

10:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH:

Miasto, które wyjechało, reż. Natalia Pietsch, Grzegorz Piekarski

12:00 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK VII



Miło, reż. Mateusz Motyka

Poradnik. Jak się śmiać, kiedy boli, reż. Jan Cisiecki, Bartosz Stankiewicz

Nibylandex, reż. Agata Kapuścińska

Biegnij Monia, biegnij, reż. Karolina Biesiacka

Dzieciństwo, reż. Dominika Kicińska

14:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Życie dla początkujących, reż. Paweł Podolski

16:00 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK IX

Ludzie i rzeczy, reż. Damian Kosowski

Houdini, reż. Mariusz Rusiński

Przybieżeli, reż. Bartosz Brzeziński

Bloodline, reż. Wojciech Węglarz

Lift Lady, reż. Marcin Modzelewski

Człowiek Słońce i Ciało w Śniegu, reż. Marta Michalik

18:15 KONKURS TEATROTEK:

Długie życie, reż. Kuba Kowalski oraz Święty człowiek, reż. Karolina Bielawska

20:15 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Rzeczy niezbędne, reż. Kamila Tarabura

CLUB 105

19:00-20:00 PIĄTE, NIE ZABIJAJ spotkanie z Justyną Mazur-Kudelską, autorką podcastu.

SALA KINOWA KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (PLAC POLONII 1)

11:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Wujek Foliarz, reż. Michał Tylka

14:00 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK VIII

it's okay to be quiet, reż. Filip Jakubowski

Lika, reż. Filip Dučić

Nie było w nas nic z czułości, reż. Agnieszka Knocińska

Dom/Home, reż. Aleksandra Powalacz, Julia Powalacz

Nie mów na mnie Kasia, reż. Maciej Herzog

No SRC, reż. Marcin Arcimowicz

17:00 PIERWSZY RAZ ZA GRANICĄ – DEBIUT MIĘDZYNARODOWY:

НА МЕЖІ (Ride the Line), reż. Ihor Volochii

19:15 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH:

Jestem postacią fikcyjną, reż. Arkadiusz Bartosiak

SCENA PRZY AMFITEATRZE

20:00-20:50 (Nie) pierwszy raz: Rozmowy Agnieszki Matan o życiowych debiutach i nieżyciowych sprawach.

21:00-22:30 Koncert Sebastian Fabijański