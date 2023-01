Indiana Jones 5 - jest nowy polski tytuł. Poprzedni zawierał spoiler?

fot. materiały prasowe

Do tej pory Indiana Jones 5 miał polski tytuł Indiana Jones i tarcza przeznaczenia. Teraz ma on nowy dość dziwnie brzmiący tytuł: Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Skąd ta zmiana?

Indiana Jones 5 - spoiler w tytule?

Analizując reakcje anglojęzycznych mediów i fanów na oficjalny tytuł można wywnioskować, że słowo DIAL i jego znaczenie jest tak różne, że do końca nie wiadomo, czym jest dany artefakt, który będzie poszukiwany przez legendarnego archeologa. Słowo dial w dosłownym tłumaczeniu na polski oznacza na przykład tarczę zegarka, więc mógł to być spoilerowy tytuł mówiący z czym mamy do czynienia. To jest oczywiście tylko spekulacja, bo polski Disney nie ujawnił powodów zmiany tytułu. Na YouTube oficjalny polski zwiastun wciąż jest dostępny ze starym tytułem.

W obsadzie zobaczymy ponownie Harrisona Forda, Phoebe Waller-Bridge jako jego córkę chrzestną, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderasa w roli przyjaciela Indy'ego i Madsa Mikkelsena.

Indiana Jones 5 - premiera 30 czerwca 2023 roku.

