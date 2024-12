Zdjęcia i fabuła filmu Karate Kid: Legends. Powiązania z Cobra Kai potwierdzone!

fot. EW.com / Jonathan Wenk

Reklama

Portal Entertainment Weekly opublikował obszerne informacje o filmie Karate Kid: Legends. Szczegóły wyjawili Ben Wang, który gra główną rolę, oraz Jonathan Entwistle, reżyser. Kluczowym pytaniem było powiązanie filmu z serialem Cobra Kai, którego bohaterem jest Daniel LaRusso.

Karate Kid: Legends – powiązania z Cobra Kai

Oficjalnie ogłoszono, że historia filmu rozgrywa się po zakończeniu serialu Cobra Kai, którego finał zostanie wyemitowany przed premierą kinową. Jonathan Entwistle potwierdza, że współpracował z twórcami serialu, aby wydarzenia filmowe były spójne z tym, co miało miejsce na małym ekranie.

- Byłem wielkim fanem Cobra Kai od samego początku. To jeden z powodów, dla których ten projekt był dla mnie ekscytujący. Podoba mi się pomysł, że filmy i seriale mogą tworzyć wspólne uniwersum. Przeprowadziłem szczegółowe rozmowy z ekipą Cobra Kai, aby upewnić się, że to, co pokażemy w filmie, będzie zgodne z serialem – wyjaśnia reżyser.

Entwistle dodaje, że wszystkie ustalenia znalazły odzwierciedlenie w filmie. Reżyser podkreśla, że dzięki temu Karate Kid: Legends wzbogaci uniwersum.

fot. EW.com / Jonathan Wenk

Fabuła Karate Kid: Legends

Ben Wang przyznaje, że jego pierwszym kontaktem z marką Karate Kid był film z 2010 roku z Jackiem Chanem i Jadenem Smithem. Jako dziecko należał do grupy docelowej tej produkcji, a praca z Jackiem Chanem była dla niego przełomowym doświadczeniem.

Wang, który trenuje taekwondo, został wybrany spośród 10 000 kandydatów na castingach. W filmie wciela się w postać Li Fonga, który razem z matką (Ming-Na Wen) przeprowadza się z Pekinu do Nowego Jorku. W nowej szkole Li zmaga się z problemami adaptacyjnymi i często wdaje się w bójki. Kiedy jego przyjaciel potrzebuje pomocy, decyduje się wziąć udział w turnieju karate.

Chociaż Li zna kung-fu, jego umiejętności okazują się niewystarczające. Wówczas jego nauczyciel sztuk walki, pan Han (Jackie Chan), prosi o pomoc Daniela LaRusso (Ralph Macchio). Li musi nauczyć się karate – zupełnie nowej dla niego sztuki walki.

Reżyser podkreśla, że znalezienie aktora, który mówi po mandaryńsku, ma talent aktorski i zna sztuki walki, było dużym wyzwaniem. Wang spełnił te wymagania i dodatkowo trenował z koordynatorami kaskaderów Larrym Lwem i Pengiem Zhangiem przez półtora miesiąca przed rozpoczęciem zdjęć.

fot. EW.com / Jonathan Wenk

Sceny akcji i rola Jackiego Chana

Entwistle komplementuje Jackiego Chana, który był niezwykle kreatywny na planie. Podczas kręcenia scen walk Chan nieustannie proponował nowe rozwiązania choreograficzne, które wzbogaciły dynamiczne ujęcia.

- Nie mieliśmy wyboru – na wszystko się zgadzaliśmy – żartobliwie powiedział reżyser.

Film obfituje w widowiskowe sceny walki, które mają trzymać widzów w napięciu od początku do końca.

Powiązanie pana Hana z LaRusso

Reżyser nie zdradza zbyt wielu szczegółów, ale ujawnia, że rodzina Hana jest od wielu lat powiązana z rodziną Miyagiego. Stąd pojawia się znajomość Daniela LaRusso. Dodatkowo twierdzi, że w uniwersum Karate Kid padło gdzieś nawiązanie do tych powiązań z rodem z Chin.

Karate Kid: Legends trafi do kin 30 maja 2025 roku.