Indiana Jones 5 - szkice koncepcyjne. Powróci postać z pierwszej części!

fot. materiały prasowe

Indiana Jones 5 był promowany podczas D23 Expo, na którym pokazano pierwszy zwiastun. Harrison Ford wyszedł na scenę i był szczerze poruszony owacją na stojąco. Potwierdził to, co już mówiono wcześniej: to jego pożegnanie z Indianą Jonesem. To będzie ostatni film serii.

Zwiastun był ekskluzywnie pokazany na wydarzeniu i nie ma go w sieci. Trailer zdradził, że powróci Sallah ponownie grany przez Johna Rhysa Daviesa. Wszyscy są zachwyceni zwiastunem, który miał akcję, humor i klimat, jakiego oczekujemy po przygodzie Indiany. Do tego pojawiły się w nim sceny z odmłodzonym komputerowo Harrisonem Fordem, więc najwyraźniej potwierdziły się plotki o fabule. Przynajmniej częściowo.

Podczas panelu oficjalnie też potwierdzono, że w realizację widowiska aktywnie zaangażowali się George Lucas oraz Steven Spielberg, czyli dwaj współtwórcy serii.

Indiana Jones 5 - szkice

Indiana Jones 5

https://twitter.com/empiremagazine/status/1568664050258821120

W obsadzie zobaczymy Harrisona Forda, Phoebe Waller-Bridge, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderasa i Madsa Mikkelsena. Tym razem za kamerą po raz pierwszy w serii nie stoi Steven Spielberg, który po latach próbowania doprowadzenia do realizacji i znalezienia pomysłu, podjął decyzję o przekazaniu pałeczki. Reżyserem i scenarzystą został James Mangold, znany z hitu Logan: Wolverine.

Indiana Jones 5 - premiera odbędzie się 30 czerwca 2023 roku tylko w kinach.