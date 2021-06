Indiana Jones 5 - pojawiły się zdjęcia z planu. Na jaki okres wskazują?

Lucasfilm

Indiana Jones 5 to zapowiedziana kolejna odsłona przygód portretowanego przez Harrisona Forda archeologa. Za kamerą stanie James Mangold, a Harrison Ford powróci w głównej roli. Będzie to ostatnia część, która zakończy historię kultowego bohatera.

Obecnie trwa produkcja filmu, a pierwsze zdjęcia z planu trafiły właśnie do sieci. Już na tym etapie wskazują nam, że prawdopodobnie dojdzie do scen z odmłodzonym Harrisonem Fordem. Chociaż sam aktor nie był widziany w pracy, widzimy kaskadera ucharakteryzowanego na młodszego Indianę Jonesa. To oznacza prawdopodobnie sceny retrospekcji, ponieważ pozostałe elementy scenografii wskazują na powrót do wątków z nazistami. Zobaczcie:

https://twitter.com/Darragh_Scanlon/status/1401718673526726660

https://twitter.com/Darragh_Scanlon/status/1401722365512491013

W obsadzie są także Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook i Shaunette Renée Wilson. Przypomnijmy, że Steven Spielberg, twórca czterech poprzednich odsłon, będzie producentem razem z szefową Lucasfilmu Kathleen Kennedy, Frankiem Marshallem i Simonem Emanuelem.

Indiana Jones 5 - premiera zaplanowana jest na 29 lipca 2022 roku.