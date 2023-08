Indiana Jones - co z grą Bethesdy i Machine Games? Todd Howard ma nowe informacje

fot. Bethesda

W 2021 roku zapowiedziano nową grę z Indianą Jonesem. Nie ujawniono zbyt wielu szczegółów: ograniczono się jedynie do krótkiego teasera oraz informacji, że za rozwój projektu odpowiedzialne będzie studio MachineGames, czyli autorzy między innymi takich produkcji, jak Wolfenstein: The New Order czy Wolfenstein II: The New Colossus

Teraz na temat tej produkcji wypowiedział się sam Todd Howard z Bethesdy. W rozmowie z GQ Magazine zdradził, że prace nad Indianą Jonesem znajdują się "w połowie". Pochwalił on również deweloperów ze szwedzkiego studia. Wygląda więc na to, że o grę możemy być spokojni i nie powinniśmy obawiać się, że projekt został po cichu skasowany lub napotkano jakieś problemy.

Niestety wygląda również na to, że na konkrety i nowe materiały przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Niewykluczone jednak, że coś w tym temacie ruszy się po wrześniowej premierze Starfielda, innej głośnej gry wydawanej przez Bethesdę.