Mortal Kombat 1 - czym kierowano się projektując nowe fatality? Jeden z twórców o tym opowiedział

fot. WBIE

Reklama

Mortal Kombat 1 wprowadzi sporo zmian i to zarówno jeśli chodzi o fabułę, jak i rozgrywkę. Nie zabraknie jednak znanych i lubianych przez fanów elementów, takich jak na przykład fatality. Niezwykle brutalne i kreatywne ciosy kończące powrócą i wygląda na to, że będą one jeszcze bardziej widowiskowe niż w poprzedniczkach. Derek Kirtzic z NetherRealm Studios ujawnił w rozmowie z serwisem CBR, jak wyglądał proces ich projektowania.

Najpierw musimy dowiedzieć się, jakich mamy bohaterów. Musimy upewnić się - z uwagi na nową linię czasową - jak zmieniły się charaktery postaci. Czy są bardziej pewni siebie? Bardziej brutalni? Jakimi postaciami są? Jakie mają bronie? Wszystko to składa się na to, co zrobimy. Później jest już tylko czyste szaleństwo naszego zespołu.

Kirtzic zdradził również, że nowa linia czasowa dała twórcom zupełnie nowe możliwości.

To umożliwiło nowe podejście do bohaterów. Wprowadzenie ataków, których nie mieli w przeszłości. Sub-Zero ma teraz nurkujące kopnięcie! Rain jest magiem! Reptile może zmieniać się w dużego gada. Możliwość wprowadzenia tych pomysłów wynika właśnie z faktu, że to nowa linia czasowa.

Mortal Kombat 1 - premiera 19 września na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.