Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - budżet był większy niż zakładano. Straty finansowe z kin wzrosły

fot. Lucasfilm

Reklama

Portal Forbes dotarł do dokumentów finansowych, które podają ostateczne i pewne dane na temat kosztów widowiska Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Budżet więc wynosił 382,5 mln dolarów - to jest kwota wydana na samą realizację i nie zalicza się do tego koszt globalnej promocji filmu.

Natomiast z box office zebrano 384 mln dolarów, a pamiętamy, że z tego tylko określony procent z każdego rynku idzie do kieszeni producentów. Według obliczeń Forbesa to oznacza, że piąta i ostatnia część przygód dzielnego archeologa podczas emisji kinowej przyniósł straty finansowe w wysokości 134,2 mln dolarów.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - klapa w kinach

Dziennikarka Forbes przestrzega, że podana kwota dotyczy tylko i wyłącznie emisji kinowej, która przyniosła takie straty finansowe i nie oznacza to, że sam film nie zarobił na siebie.

Zwraca uwagę, że Indiana Jones 5 dodatkowo zarabiał na pokrycie kosztów z globalnej sprzedaży DVD/Blu-ray oraz wszelkich towarów związanych z produkcją typu zabawki, gadżety i tym podobne. Dane finansowe na ten temat jednak nie są znane, by jednoznacznie odpowiedzieć, że to widowisko przyniosło tylko straty Disneyowi.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - film dostępny jest na Disney+.