Joker: Folie À Deux - taki głos ma Lady Gaga w roli Harley Quinn. Jest nagranie

2 kwietnia oficjalnie ruszyła promocja filmu Joker: Folie a deux. Wówczas opublikowano pierwszy plakat i zapowiedziano, że 9 kwietnia 2024 roku obejrzymy pierwszy zwiastun. Dokładna godzina publikacji nie jest znana, ale można przewidywać, że nastąpi to po panelu Warner Bros. na wydarzeniu dla kiniarzy o nazwie CinemaCon. W ramach tej promocji opublikowano w sieci 10-sekundowe nagranie z samym dźwiękiem. W nim po raz pierwszy słyszymy głos Harley Quinn w wykonaniu Lady Gagi, która zwraca się do Jokera słowami: "możesz zrobić wszystko, co zechcesz... Jesteś Jokerem".

Joker: Folie À Deux - głos Harley Quinn

Joker: Folie À Deux - kategoria wiekowa

Bez niespodzianek film dostał taką samą kategorię wiekową jak pierwsza część, czyli R - oznacza to, że treści nie są wskazane dla osób poniżej 17 roku życia. Powodem przyznania takiej kategorii są obrazowa przemoc, wulgarny język, treści o naturze seksualnej oraz scena z pełną nagością.

Joker 2 - co wiadomo o filmie?

Tak naprawdę niewiele wiemy o tym, co przygotował reżyser Todd Phillips, którego Joker z 2019 roku był jedną z największych niespodzianek w historii. Nikt bowiem nie oczekiwał, że reżyser dość słabych komedii nakręci najlepszy film roku, który został bezapelacyjnie uznany za arcydzieło i obsypany zasłużonymi nagrodami. Co szykuje w sequelu, którego powstanie zaskoczyło wszystkich? Wiemy jedynie, że relacja Jokera z Harley Quinn będzie w centrum tej historii, a sam film ma być częściowo musicalem.

Joker 2 - premiera w październiku 2024 roku w kinach.