Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - powrót do korzeni i oldschoolowe sceny akcji

Fot. Materiały prasowe

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to ostatnia przygoda Harrisona Forda w roli nieustraszonego archeologa. I wygląda na to, że twórcy postanowili zaserwować widzom sceny akcji w oldschoolowym wydaniu.

Jak informuje portal Collider, scenarzyści Jez Butterworth i John-Henry Butterworth w rozmowie z Empire Magazine zdradzili, że oświetlenie, ruchy kamery czy wyczyny kaskaderskie będą takie, jak kiedyś, ponieważ w przypadku filmów o Indianie Jonesie nigdy nie będzie im szkoda pieniędzy na te rzeczy.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - oldschoolowe sceny akcji

To było wyjątkowo oldschoolowe przedsięwzięcie. Od sposobu kręcenia, na przykład kamery poruszającej się po specjalnym torze za obiektem filmowania, do obiektywów anamorficznych. Oldschoolowe oświetlenie, piękne scenografie, podróżowanie po świecie, wyczyny kaskaderskie. Jedno ujęcie na raz. To wspaniałe pracować nad filmem, przy którym nigdy nie będzie spotkania, gdzie ktoś powie: "Hej, to stało się za drogie". Takie rzeczy nie dzieją się w filmie o Indianie Jones.

Indiana Jones 5 - zdjęcia

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Indiana Jones 5 - premiera odbędzie się 30 czerwca 2023 roku tylko w kinach.