Indiana Jones i tarcza przeznaczenia - reżyser ostro o "trollach", którzy mówią o zastąpieniu bohatera

Disney/Lucasfilm

Film Indiana Jones i tarcza przeznaczenia dostał już pierwszy zwiastun - teraz z kolei reżyser produkcji, James Mangold, postanowił odnieść się do pojawiających się w sieci od jakiegoś czasu pogłosek o tym, że tytułowy bohater w tej czy innej formie zostanie zastąpiony na ekranie przez inną postać. Spekulacje te powstały na bazie rzekomych przecieków, według których w finale Indiany Jonesa 5 protagonista poświęci swoje życie, aby uratować bohaterkę graną przez Phoebe Waller-Bridge, która miałaby rzekomo przejąć jego spuściznę.

Mangold na swoim koncie na Twitterze nie przebiera w słowach, wprost nazywając osoby powielające rzeczone pogłoski "trollami":

Powtórzę to raz jeszcze. Nikt nie "przejmuje" roli Indy'ego, nikt go nie zastępuje, nikt inny nie zakłada jego kapelusza, ani nie zamierzamy go z jakiegokolwiek powodu "wymazywać" - nigdy tego nie planowaliśmy, w żadnej wersji filmu czy scenariusza. Trolle będą jednak trollami i właśnie w ten sposób zbierają "kliki".

Twórca dodał później:

I proszę, nie męczcie mnie już tym wskazywaniem na to, że czasami trolle miały rację. Nawet ślepa wiewiórka od czasu do czasu znajdzie orzech. Wszystko, co trzeba zrobić, to skupić się na zdjęciach z planu i wywiadach - w ten sposób można uzyskać wystarczającą ilość informacji, aby snuć szalone domysły na temat fabuły filmu.

Reżyser zakończył swoją wypowiedź w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dupkami uprawiającymi trolling a wszystkimi innymi polega na tym, że ci pierwsi próbują zarobić na twoich emocjach związanych z konkretnym filmem czy polityką prowadzenia wojny kulturowej. Próbują przepchać kontrowersyjne tezy i domysły, które rzekomo pochodzą od "źródeł". Odpuście już.

Zobaczcie też nowe zdjęcia z filmu, na których pojawia się m.in. Antonio Banderas:

Indiana Jones i tarcza przeznaczenia - zdjęcie

Film Indiana Jones i tarcza przeznaczenia wejdzie do polskich kin 30 czerwca 2023 roku.