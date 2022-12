Najlepsze filmy w historii Lucasfilm. Indiana Jones vs. Gwiezdne Wojny - jest też Willow [RANKING]

Lucasfilm

Lucasfilm jest wytwórnią filmową założoną w 1971 roku przez George'a Lucasa, znanego fanom popkultury przede wszystkim jako ojciec Gwiezdnych Wojen. Reżyser, ale przede wszystkim wyjątkowy twórca i wizjoner, który tworząc własną wytwórnię chciał rozwijać kino w kierunkach, które nikomu się nawet nie śniły. Gdy tworzył Gwiezdne Wojny, koledzy z branży (między innymi Martin Scorsese) nabijali się jego pomysłu i nie widzieli szans na powodzenie. Wierzył w to tylko Steven Spielberg i nieprzypadkowo to właśnie z nim - z ramienia Lucasfilm - narodziła się seria o Indianie Jonesie.

Na koncie studia Lucasfilm jest mnóstwo pozycji filmowych, często nietypowych i jeszcze częściej bardzo widowiskowych. Indywidualna historia każdego z tych projektów jest na tyle ciekawa, że pewnie można by spokojnie zmieścić to w obszernych publikacjach lub nawet książkach, ale my postanowiliśmy skupić się na wytypowaniu najlepszych filmów, które dało nam Lucasfilm.

W 2012 roku Lucasfilm zostało kupione przez Disneya za 4 mld dolarów i chociaż nakręcenia od tamtego czasu wielu filmów, to w naszym zestawieniu do 10. miejsca, znalazła się tylko JEDNA produkcja stworzona już z ramienia studia Myszki Miki. Tytuły uszeregowane zostały od najgorszego do najlepszego.

Najlepsze filmy w historii Lucasfilm

29. Kaczor Howard (1986)