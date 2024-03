Indiana Jones - aktor wspomina fatalną sytuację na planie. Myślał, że umrze

fot. Lucasfilm

John Rhys-Davies pojawił się w Poszukiwaczach zaginionej Arki, gdzie zagrał arabskiego pomocnika Indiany Jonesa, Sallaha. W podcaście Inside of You with Michael Rosenbaum aktor wspominał o pracy nad tym filmem. Podczas zdjęć w Tunezji ekipę filmową dopadło ostre zatrucie pokarmowe. Aktor opowiadał, jak sam zachorował na czerwonkę. W ciągu zaledwie dwóch dni stracił ponad 9 kilogramów. Stan pogarszała wysoka gorączka oraz fakt, że w hotelu była plaga mrówek, które przechodziły po łóżku aktora.

- Leżę więc w tym łóżku z mrówkami, w którym wymiotowałem. Mam około 40 stopni gorączki. Umieram prawdopodobnie na czerwonkę lub błonicę. Usłyszałem przekręcanie zamku w drzwiach i poczułem nadzieję. Weszła nasza cudowna australijska lekarka. Zgięła się wpół, mówiąc: "O Chryste, John, widzę, że ty też to masz. Mogę skorzystać z twojej toalety?". W tym momencie straciłem nadzieję.

Pomimo fatalnych okoliczności, aktorowi udało się wyzdrowieć dzięki intensywnym wysiłkom nawadniającym.

Indiana Jones - filmy z tej serii są dostępne na Disney+.

