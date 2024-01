Indiana Jones i Wielki Krąg - tak wygląda gra od twórców Wolfensteina! Zobaczcie pierwszy gameplay

fot. Xbox Game Studios

W styczniu 2021 roku oficjalnie ogłoszono, że studio MachineGames, a więc autorzy gier z serii Wolfenstein, zajmie się stworzeniem produkcji z Indianą Jonesem w roli głównej. Zapowiedzi towarzyszył krótki teaser, ale nie ujawniono praktycznie żadnych szczegółów. Zdradzono jedynie, że gracze doświadczą zupełnie nowej historii. Jakiś czas temu do sieci wyciekł tytuł Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones i Wielki Krąg) i dziś wiemy już, że rzeczywiście tak nazywać się będzie nadchodząca gra.

Indiana Jones i Wielki Krąg

Podczas Xbox Developer_Direct nie ograniczono się jednak wyłącznie do ujawnienia tytułu. i dostaliśmy znacznie więcej informacji. Fabuła osadzona została w 1937 roku, pomiędzy wydarzeniami z filmów Poszukiwacze zaginionej Arki i Indiana Jones i ostatnia krucjata, a akcję będziemy obserwować z perspektywy pierwszej osoby, choć w pewnych sekwencjach kamera zostanie przeniesiona za plecy bohatera. Podczas zabawy będziemy mogli się skradać lub postawić na bezpośrednie starcia z wykorzystaniem pięści, broni palnej i oczywiście słynnego bicza. Ten ostatni posłuży nie tylko w walce, ale też i do przemieszczania się. Nie zabraknie również zagadek logicznych i zabójczych pułapek.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokazano również efektowny zwiastun z rozgrywką. Poniżej możecie zobaczyć go w dwóch wersjach - z polskim dubbingiem oraz po angielsku.

Indiana Jones i Wielki Krąg - zwiastun gry

Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutuje w 2024 roku.