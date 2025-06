Doktor Who - dlaczego Ncuti Gatwa pożegnał się z serialem? Powód zaskakuje

fot. BBC

Wyciekła informacja odnośnie powodu stojącego za zaskakująco szybkim odejściem Ncuti Gatwy (Barbie, Sex Education) z serialu Doktor Who. Aktor, który wcielał się w 15. Doktora, pożegnał się z rolą już po zaledwie dwóch sezonach. Tajemniczy insider znany jako "Andrew" podzielił się rewelacjami na temat kulis tej decyzji w rozmowie z SFFGazette.com.

- Zdecydował się opuścić pokład i działać dalej, gdy stało się jasne, że Disney nie zamierza przedłużyć umowy w najbliższym czasie. On też nie chciał pozostać związany z Doktorem Who, gdy produkcja 3. sezonu - jeśli do niej dojdzie - jest jeszcze odległa. Dlatego jeszcze na początku roku nakręcili jego regenerację - zdradził "Andrew".

Według informatora, gdyby 1. sezon z udziałem Ncuti Gatwy osiągnął lepsze wyniki oglądalności, Disney znacznie szybciej dałby zielone światło kolejnym odcinkom. Dodatkowo w branży mówiło się, że "zobowiązania aktora w Hollywood" utrudniały mu pełne zaangażowanie w pracę na planie. Tym samym Gatwa - według niektórych - nigdy nie pokazał swojego pełnego potencjału jako Doktor Who.

fot. Disney+

Co dalej z Doktorem Who?

Wiele źródeł twierdzi, że serial nie okazał się takim sukcesem streamingowym, na jaki liczyły Disney i BBC. Z tego powodu 3. sezon nadal nie został potwierdzony. Nie wiadomo również, czy kolejne odcinki powstałyby z dalszym udziałem Disney+ czy bez tej platformy. Jeśli jednak stacja BBC zdecyduje się kontynuować serię, cięcia budżetowe mogą być nieuniknione. Nie wiadomo też, co to oznacza dla Billie Piper, która w napisach końcowych nie została wymieniona jako nowa "Doktor".

