Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Bruce Banner pokonany. Narodził się nowy piekielny Hulk

30. numer Incredible Hulk wprowadza czytelników do nowej wyczekiwanej serii Infernal Hulk. Nie tylko Bruce Banner jest w niebezpieczeństwie, ale także cały świat Marvela.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Infernal Hulk 
Hulk komiksy
Infernal Hulk Fot. Marvel Comics
Reklama

W komiksie Incredible Hulk #30 demon znany jako Eldest zwabił herosa w pułapkę, wykorzystując wygląd Abominacji. Następnie za pomocą niewiarygodnej siły i nadprzyrodzonej magii dosłownie wyrwał Bruce'a Bannera z ciała Zielonego Goliata, by umieścić w nim swoją esencję. Jakie są tego konsekwencje? Bruce Banner został pozostawiony na śmierć w wymiarze poza rzeczywistością, za to Eldest spełnił swój plan i ukradł jego moc, dając narodziny nowemu Infernal Hulkowi

Jak wygląda Infernal Hulk? Design na pewno jest ciekawy. Za pomocą jarzącej się promieniami gamma zielonej linii widać dokładnie, w którym miejscu ciało zostało rozdarte na pół, by pozbyć się z niego Bruce'a Bannera. Jedna część jest teraz niebiesko-szara i przypomina bardziej Hulka, a druga reprezentuje demona Eldest. Możemy przyjrzeć mu się poniżej.

Panel z walki Bruce'a Bannera i Eldest

arrow-left
Panel z walki Bruce'a Bannera i Eldest
Fot. Marvel Comics
arrow-right

Infernal Hulk #1 - fabuła

Wiemy, że te wydarzenia są wstępem do nowej mrocznej serii Infernal Hulk #1. Pojawił się już oficjalny opis fabuły, z którego możemy dowiedzieć, jakie ambitne plany ma teraz Eldest. Złoczyńca pragnie pogrążyć świat w chaosie, zamieniając znanych herosów w bestie rodem z koszmarów. Możemy tym razem spodziewać się pełnoprawnego horroru od Marvela.

Okazuje się jednak, że na pozór bezsilny Bruce Banner nie zamierza się poddać i nawet bez potężnego ciała Hulka jest gotowy walczyć o Ziemię i jej mieszkańców. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale dla mnie to najbardziej superbohaterska postawa, jaka może być. 

Źródło: Marvel, Screen Rant

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Infernal Hulk 
Hulk komiksy
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 South Park
-

South Park powraca na polskie ekrany. Premiera 28. sezonu w Comedy Central Polska

2 The Boys
-

Znakomite seriale o superbohaterach. Są tak dobre, że przekonają do siebie nawet hejterów

3 Splinter Cell: Deathwatch
-
Spoilery

Sam Fisher czy Miłosz Bolesław? Polski akcent w Splinter Cell: Deathwatch

4 Stranger Things - 5. sezon
-

Bracia Duffer o zakończeniu Stranger Things. Wskazali filmy, które warto obejrzeć przed finałem

5 The Centre aka Dinosaur Island
-

Dinozaury kontra Liga Sprawiedliwości. Ta teoria przewiduje finał DCU (wbrew pozorom prawdopodobny)

6 Anno 117: Pax Romana
-

Anno 117: Pax Romana bez tajemnic. Ubisoft opublikował trwający ponad 10 minut zwiastun

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e02

Chirurdzy

s24e04

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e02

9-1-1

s21e15

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e201

Moda na sukces

s27e04

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e04

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen

ur. 1974, kończy 51 lat

Max Irons
Max Irons

ur. 1985, kończy 40 lat

Eminem
Eminem

ur. 1972, kończy 53 lat

Michael McKean
Michael McKean

ur. 1947, kończy 78 lat

Mark Gatiss
Mark Gatiss

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV