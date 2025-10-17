Bruce Banner pokonany. Narodził się nowy piekielny Hulk

Fot. Marvel Comics

Reklama

W komiksie Incredible Hulk #30 demon znany jako Eldest zwabił herosa w pułapkę, wykorzystując wygląd Abominacji. Następnie za pomocą niewiarygodnej siły i nadprzyrodzonej magii dosłownie wyrwał Bruce'a Bannera z ciała Zielonego Goliata, by umieścić w nim swoją esencję. Jakie są tego konsekwencje? Bruce Banner został pozostawiony na śmierć w wymiarze poza rzeczywistością, za to Eldest spełnił swój plan i ukradł jego moc, dając narodziny nowemu Infernal Hulkowi.

Jak wygląda Infernal Hulk? Design na pewno jest ciekawy. Za pomocą jarzącej się promieniami gamma zielonej linii widać dokładnie, w którym miejscu ciało zostało rozdarte na pół, by pozbyć się z niego Bruce'a Bannera. Jedna część jest teraz niebiesko-szara i przypomina bardziej Hulka, a druga reprezentuje demona Eldest. Możemy przyjrzeć mu się poniżej.

Panel z walki Bruce'a Bannera i Eldest Zobacz więcej Reklama

Infernal Hulk #1 - fabuła

Wiemy, że te wydarzenia są wstępem do nowej mrocznej serii Infernal Hulk #1. Pojawił się już oficjalny opis fabuły, z którego możemy dowiedzieć, jakie ambitne plany ma teraz Eldest. Złoczyńca pragnie pogrążyć świat w chaosie, zamieniając znanych herosów w bestie rodem z koszmarów. Możemy tym razem spodziewać się pełnoprawnego horroru od Marvela.

Okazuje się jednak, że na pozór bezsilny Bruce Banner nie zamierza się poddać i nawet bez potężnego ciała Hulka jest gotowy walczyć o Ziemię i jej mieszkańców. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale dla mnie to najbardziej superbohaterska postawa, jaka może być.