Infinite Storm - zwiastun thrillera. Naomi Watts vs żywioł w anglojęzycznym filmie Szumowskiej!

fot. materiały prasowe

Infinite Storm to thriller oparty na artykule z Reader's Digest o tytule High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue. Opowiadał on o prawdziwej historii Pam Bales, w którą w filmie wciela się Naomi Watts. Podczas schodzenia z góry natrafia na samotnego, nie kontaktującego mężczyznę. Ich los jest w jej rękach, bo muszą zejść z góry przed zmierzchem i burza zabierze im życie.

Małgorzata Szumowska po raz pierwszy w swojej karierze reżyseruje film anglojęzyczny. Znana jest między innymi z takimi tytułów jak Body/Ciało czy Śniegu już nigdy nie będzie. Joshua Rollins napisał scenariusz. W obsadzie są także Billy Howle, Denis O’Hare oraz Parker Sawyers.

Infinite Storm - zwiastun

Watts, Peter Sobiloff, Mike Sobiloff, Trudie Styler, Celine Rattray i Jenny Halper są producentami. Szumowska, Nic Marshall, Joshua Rollins, Jason De Beer, Nick Shumaker, Shirin Hartmann, Des Tan, Andrew Karpen i Kent Sanderson są producentami wykonawczymi. W ekipie producentów są także Jacek Kulczycki, Magdalena Zimecka, Radosława Bardes, Dflights, Dominika Kulczyk i Jackie Donohoe.

Infinite Storm - premiera światowa odbędzie się 25 marca 2022 roku.

