Influx - Sony ekranizuje powieść science fiction. Jest reżyser

Sony nabyło prawa do ekranizacji powieści science fiction Influx autorstwa Daniela Suareza. Studio zaangażowało reżysera do projektu. Będzie to David SF Wilson, który już niedawno pracował z wytwórnią, ponieważ stał za kamerą widowiska Bloodshot. Scenariusz do projektu napisze Zak Olkewicz. Producentami filmu są Todd Black, Steve Tisch, Jason Blumenthal i Tony Shaw.

Akcja literackiego oryginału dzieje się w przyszłości. Bohaterem jest fizyk, który stworzył wynalazek, który może zmienić świat. Jednak jego laboratorium zostaje zinfiltrowane przez terrorystów. Zostaje on zatrzymany przez tajną jednostkę rządu USA i otrzymuje propozycje nie do odrzucenia - współpraca albo więzienie i tortury ze strony sztucznej inteligencji.