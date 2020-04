Bloodshot - wydawca Valiant Comics o pechu filmu w kinowej dystrybucji

W marcu rządy wielu krajów na całym świecie postanowiły w związku z szerzącą się epidemią koronawirusa zamknąć wszystkie kina do odwołania. To był cios dla produkcji, które weszły do kin na początku marca. Jedną z nich był Bloodshot, ekranizacja komiksu Valiant Comics z Vinem Dieselem w roli głównej, która została zdjęta 11 dni po premierze w USA, by potem trafić prosto na VOD. Fred Pierce, wydawca Valiant Comics wypowiedział się na temat tego wyjątkowego pecha produkcji. Stwierdził, że to był najgorszy z możliwych tygodni w historii, aby wprowadzić film do kin, ponieważ studia toczyły nienaturalną walkę w świecie rozrywki w związku z epidemią. Jednak przy okazji Pierce bardzo pochwalił Sony, będące dystrybutorem filmu za ich pomysłowość i przeniesienie widowiska na serwisy VOD. Wydawca wierzy, że w ten sposób produkcja osiągnie sukces.

Film to opowieść o Rayu Garrisonie, żołnierzu, którzy został zabity podczas akcji. Korporacja RST wskrzesiła go do bycia superbohaterem znanym jako Bloodshot. Mając nanontechnologię w żyłach, jest nie do powstrzymania. Jest silniejszy niż zwykły człowiek oraz momentalnie się leczy, ale by kontrolować jego ciało, korporacja wyczyściła jego umysł ze wspomnień. Ray nie wie, co jest prawdziwe, a co nie, ale chce się tego dowiedzieć.