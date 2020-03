Inheritance - zwiastun filmu z udziałem Lily Collins i Simona Pegga

Bohaterką filmu Inheritance jest Lauren Monroe, wschodząca gwiazda nowojorskiego biura prokuratora okręgowego. Życie kobiety zostaje wywrócone do góry nogami, gdy ginie jej ojciec, właściciel potężnego funduszu hedgingowego. Jednak w czasie podziału spadku po głowie rodziny większość fortuny przypada matce i bratu Lauren, ona sama otrzymuje małą część pieniędzy i klucz do pewnego bunkra ukrytego w lesie. Tam bohaterka odkrywa tajemniczego mężczyznę, którego jej ojciec więził w tym miejscu przez 30 lat. Nie wiedząc, co zrobić z tym nieoczekiwanym spadkiem Lauren postanawia zaopiekować się nieznajomym i odkryć tajemnicę, która kryje się za jego uwięzieniem.

Teraz do sieci trafił zwiastun produkcji, w którym możemy zobaczyć odtwórców głównych ról: Lily Collins oraz Simona Pegga. W obsadzie są również Chace Crawford, Connie Nielsen, Catherine Marque, Michael Beach i Patrick Warburton. Za kamerą stanął Vaughn Stein i wyreżyserował na podstawie scenariusza Matthew Kennedy'ego i Richarda B. Lewisa. Zobaczcie zwiastun:

Premiera filmu w USA zapowiedziana została na 22 maja.