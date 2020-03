Harley Quinn: Ptaki Nocy - zwiastun promuje wcześniejsze wydanie filmu na VOD

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) to zrealizowana na podstawie komiksów DC produkcja, która ukazuje, jak tytułowa bohaterka, Huntress, Black Canary i Renee Montoya ruszą na odsiecz nastoletniej Cassandrze Cain. Ze względu na pandemię koronawirusa, studio WarnerBros. zdecydowało się przyspieszyć premierę filmu w serwisach VOD.

W sieci zadebiutował zwiastun promujący nadchodzącą produkcję w serwisach VOD. Ptaki Nocy pojawią się 24 marca bieżącego roku. Zobaczcie:

Buckle up. Harley and the Birds are about to flock it up 👊💥 Own #BirdsofPrey on Digital 3/24! https://t.co/f6duqN0byY pic.twitter.com/km2lwA4046

— Birds of Prey (@birdsofpreywb) March 17, 2020