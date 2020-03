The Boys - kompilacja przekleństw z 1. sezonu serialu [WIDEO]

The Boys to serial, który stał się jedną z najpopularniejszych nowych produkcji 2019 roku. Projekt zasłynął z tego, że twórcy urządzili nam prawdziwą jazdę bez trzymanki z szaloną akcją i mnóstwem przekleństw. Jeśli nie macie tego dość, to bardzo dobrze, ponieważ na oficjalnym koncie serialu na Twitterze pojawiło się wideo z kompilacją przekleństw z 1. sezonu produkcji. Materiał jest dostępny poniżej.

Dla przypomnienia serial oparty jest na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie znajdują się Karl Urban, Jack Quaid, Tomer Kapon, Erin Moriarty, Laz Alonso, Jennifer Esposito, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell. Twórcami produkcji są Seth Rogen i Evan Goldberg.

The Boys - premiera 2. sezonu latem.