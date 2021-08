Intel Arc – karty graficzne, które rzucą wyzwanie GeForce’om oraz Radeonom

Źródło: Intel

Intel od dawna zapowiadał, że nie odpuści walki o sektor kart graficznych i wypuści autorski układ o wysokiej wydajności, który będzie mógł na równi konkurować z podzespołami NVIDII oraz AMD. I wszystko wskazuje na to, że korporacja wkrótce dotrzyma słowa. Już w pierwszym kwartale 2022 roku w dystrybucji pojawią się pierwsze karty Intel Arc.

Pierwsze sześć modeli z tej linii produktowej, znanej pod nazwą kodową Alchemist, trafi zarówno do komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń przenośnych. I nie będą to karty przeznaczone do budżetowych konstrukcji. Mają wspierać sprzętowy ray tracing, technologię super samplingu napędzaną algorytmami sztucznej inteligencji i zapewnią pełne wsparcie dla DirectX 12 Ultimate.

Niestety, na razie nie wiadomo, jak będzie prezentować się faktyczna wydajność podzespołów Intela na tle rynkowych rywali. Korporacja podzieliła się co prawda materiałami prezentującymi gry napędzane układami z linii Arc, jednak zabrakło na nich najważniejszej informacji – liczby klatek generowanych przez silnik. A bez tych danych nie jesteśmy w stanie ocenić rzeczywistej mocy obliczeniowej tych kart.

Na poniższym materiale możemy zobaczyć, układy Intel Arc podczas pracy z takimi grami jak Mount & Blade II: Bannerlord, Forza Horizon 4, Metro: Exodus czy Crysis Remastered

Skoro Intel reklamuje nowe kary technologiami o gamingowym przeznaczeniu, wśród których nie zabrakło zasobożernego ray tracingu, możemy spodziewać się, że będziemy mieli do czynienia z podzespołami aspirującymi do najwyższej półki wydajnościowej. Korporacja zapowiedziała, że zdradzi więcej szczegółów na temat nowych produktów jeszcze w 2021 roku.