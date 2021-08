NVIDIA - podczas konferencji wystąpił cyfrowy model Jensena Huanga

Źródło: NVIDIA

Kwietniowa konferencja NVIDII była wyjątkowa. Co prawda nie zaprezentowano na niej nowej generacji konsumenckich kart graficznych z rodziny RTX, które będą dostępne w przystępnej cenie, ujawniono za to w dość bezpośredni sposób potencjał technologii NVIDIA Omniverse do tworzenia hiperrealistycznych wirtualizacji. Jak się okazało, część wystąpienia Jensena Huanga była prerenderowaną animacją, o czym większość odbiorców prawdopodobnie nie miała pojęcia. NVIDIA ujawniła ten fakt dopiero kilka miesięcy po zakończeniu wydarzenia

Korporacja zaprezentowała kulisy powstawania konferencji za pośrednictwem krótkometrażowego filmu dokumentalnego Connecting in the Metaverse: The Making of the GTC Keynote. Przedstawiciele firmy opowiadają w nim, jak dzięki NVIDIA Omniverse udało się zrealizować część charakterystycznych scen z wydarzenia. W tym tę z Jensenem w roli głównej:

Krótki fragment wystąpienia CEO korporacji, w którym prezentuje platformę NVIDIA Grace, powstał dzięki potencjałowi sztucznej inteligencji oraz fotogrametrii. Graficy pieczołowicie przeskanowali wygląd kuchni Jensena, a następnie stworzyli jej wierną, cyfrową kopię, która następnie została zdekonstruowana. Wszystkie elementy tła, które mogliśmy podziwiać w tamtej scenie, wytworzono z pomocą NVIDIA Omniverse.

Sam Jensen również był cyfrowym modelem, który przechwycono za pośrednictwem technologii motion capture. Ale na prostym zarejestrowaniu ruchów mężczyzny nie zakończyła się praca programistów. Dane przechwycone w studio posłużyły jako materiał wsadowy dla narzędzi uczenia maszynowego. Trójwymiarowy model Jensena stanowił wyłącznie bazę dla sztucznej inteligencji, którą nauczono, w jaki sposób szef korporacji porusza się i jak zmienia się jego mimika w trakcie konwersacji. To algorytmy SI zrekonstruowały sylwetkę Jensena w tym kilkunastosekundowym wystąpieniu.

Pełen zapis konferencji można zobaczyć na poniższym nagraniu. Scena dekonstrukcji w kuchni rozpoczyna się w 62 minucie konferencji: